Експеримент ТСН: як журналіст у годину пік у шалених заторах добирався з правого на лівий берег Києва

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Київ паралізувало після ворожих ударів по мостах! Щоб дістатися з правого берега на лівий (чи навпаки), столиця годинами стоїть у кілометрових заторах: люди штурмують громадський транспорт, роблять безліч пересадок або йдуть пішки через Дніпро просто неба. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун на собі перевірив цей екстремальний маршрут у годину пік – і потрапив просто під нову повітряну тривогу та атаку дронів. Скільки часу пішло на дорогу, чи реально взагалі перебратися через річку Дніпро та що просто зараз коїться на ключових переправах Києва – дивіться в репортажі ТСН.