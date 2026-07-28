Експрес співбесіда для людей 50+: як за 7 хвилин змінити роботу?

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Співбесіда рівно за сім хвилин і робота майже у вас у кишені. Звичайно, якщо інтереси - ваші та роботодавця збігатимуться. Захід для тих, хто шукає роботу, і кому 50+ років - влаштували мінекономіки, державна служба зайнятості та великі роботодавці. В одному місці охочі могли поспілкуватися з представниками десятків компаній. Ажіотаж стався чималий, каже кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.