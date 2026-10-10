Екстрено! Переговори у США достроково завершено! Реакція на угоду Путіна й Трампа!

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Замість «пекельних санкцій» для споживачів російської нафти — зняття санкційного тиску із самої Росії. Президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчим часом Росія поставить на світові ринки майже 5 мільйонів тонн дизелю. Про це він домовився з Путіним під час телефонної розмови. І Міністерство фінансів США оперативно видало генеральну ліцензію на такі дії на пів року. Це відбулося в той час, як українська делегація вела переговори в Маямі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент України сказав, що українську команду використали як ширму, а рішення Трампа назвав слабким і непартнерським. Українські перемовники залишили Сполучені Штати достроково — другий день переговорів скасували. Про це ТСН стало відомо з джерел у дипломатичних колах. Як відреагував Трамп на слова Володимира Зеленського та як американські конгресмени оцінили дії свого президента — власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко продовжить.