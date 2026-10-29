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ТСН у соціальних мережах

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Екстрено з Дніпра після звірячого удару! Чернігів у вогні! | ТСН 14:00 новини 29 жовтня!

Екстрено з Дніпра після звірячого удару! Чернігів у вогні! | ТСН 14:00 новини 29 жовтня!

Екстрено з Дніпра після звірячого удару! Чернігів у вогні! | ТСН 14:00 новини 29 жовтня!

Новини України та світу у випуску ТСН 14.00 за четвер, 29 жовтня 2026 року:

- Росіяни атакували залізничний вокзал Дніпра. Ворожий безпілотник влучив по платформі, де перебував потяг Дніпро-Запоріжжя. Загинуло щонайменше 13-ро людей, ще 13-ро поранені.

- Опівдні окупанти нанесли удар по Чернігову — у розпал робочого дня цілили по середмістю. Відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. А у Кременчуці на Полтавщині ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Там двоє загиблих і принаймні дев'ятеро поранених.

- Українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем сьогодні вже виїхали в напрямку Олешок, — повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

- Дві доби без обстрілів і Херсон буквально ожив! У небі запанувала незвична тиша — немає тривог і гулу ворожих дронів, а в самому місті — вибухів.

- Конотоп нарешті вийшов із 5-денного блекауту.

- Погодинні графіки відключень електроенергії будуть застосовувати у частині регіонів України сьогодні впродовж усього дня.

- На Донеччині загинув волонтер Джессі Адамс. Російський FPV-дрон атакував евакуаційну машину під час місії у Краматорську.

- Росіяни просунулися поблизу двох сіл на Запоріжжі — Возвдижівки та Лугівського, — Deep State.

- Півтори тонни провізії за один виїзд. Як наземні роботизовані комплекси допомагають нашим воїнам на передовій на Запоріжжі?

- Розкритикував Трампа за його позицію щодо війни в Україні. Екс-президент США Барак Обама під час промови у Джорджії засудив чинного главу держави.

- Дизельна угода Трампа з путіним не вплинула на зниження цін в Америці, — The Wall Street Journal.

- Побилися просто в залі засідань. У парламенті Вірменії депутати влаштували сутичку з кулаками.

- Масштабна катастрофа в Іспанії: на тамтешній залізниці зіткнулися два швидкісних поїзди! Повідомляють про щонайменше 68 загиблих та понад 80 поранених.

- Єдина візуальна мова держави. В Україні зʼявився власний національний шрифт!

Дата публікації
Кількість переглядів
95

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