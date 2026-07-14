Електросамокати: чому кількість ДТП росте? Шокуюча статистика!

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У центрі дискусії в студії “Нічної варти” — стрімкий розвиток мікромобільності та катастрофічна невідповідність інфраструктури та законодавства новим реаліям. Чому кількість ДТП за участю електросамокатів зростає, а винні часто уникають відповідальності? Разом із експертами та народними депутатами шукаємо відповіді на питання: як зробити українські дороги безпечними для всіх?