Евакуація під постійною атакою: люди просять про виїзд лише у критичних ситуаціях

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Поміж зруйнованих від вибухів будинків та потрощених автівок, під загрозою обстрілів цілими родинами евакуюють людей на Донеччині. Росіяни щодня скидають авіабомби на Краматорськ та сусідні населені пункти. Атакують дронами. Люди опиняються в пастках, адже самотужки виїхати не можуть. Окупанти гатять по цивільних автівках. То як доводиться евакуйовувати місцевих спеціальним екіпажам поліції дивіться далі.