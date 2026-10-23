Фантастичний обмін: 270 вдома! Ексклюзивні подробиці наживо в ТСН!

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Найкраща та найочікуваніша новина дня: після тривалої паузи відбувся масштабний обмін військовополоненими у форматі 270 на 270! На рідну землю повернувся 261 військовий та 9 цивільних українців. Серед визволених – нацгвардійці, оборонці Маріуполя з полку "Азов" (це найбільша кількість повернених бійців підрозділу з літа 2022 року), прикордонники, воїни ТрО, ВМС, Сухопутних та Десантно-штурмових військ. Справжнє диво цього обміну – повернення п’ятьох захисників, яких довгих чотири роки вважали загиблими під час кривавого російського теракту в Оленівці. Наймолодшому зі звільнених героїв лише 24 роки, а найстаршому виповнилося 63 – і один із визволених уже завтра відзначить своє 60-річчя вдома, у колі вільних людей. Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська працює безпосередньо на місці події: дивіться ексклюзивне пряме включення, перші щирі емоції захисників, зворушливі дзвінки до рідних та подробиці зустрічі наших героїв.