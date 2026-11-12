Фігурант корупційного скандалу в енергетиці Соколов записав відеозвернення

Реклама

Бізнесмен Владислав Соколов, який фігурує у справі про зловживання на будівництві захисту енергооб'єктів Київщини, відкинув звинувачення у розкраданні та заявив, що з нього намагаються зробити «цапа-відбувайла». У своєму відеозверненні підприємець розповів, що від листопада 2025 року на особисте прохання тодішнього очільника Київської ОВА Миколи Калашника його компанія спільно з фірмою «Консалтингбуд» зводила захисні споруди на підстанціях, когенераційних установках, а також встановлювала вежі РЕБ, зв’язку та турелі. За словами Соколова, більшість робіт виконувалися терміново, без договорів та авансів — «на чесному слові» посадовця. Наразі загальний борг КОВА перед підрядниками, за оцінкою бізнесмена, перевищує 1 млрд грн, а нове керівництво області відмовляється платити за усними домовленостями попередника. Підприємець стверджує, що Калашник разом із представниками СБУ начебто розгорнули проти нього дискредитаційну кампанію та провели обшуки з вилученням майна. Також Соколов прокоментував резонансні кадри з обшуків, зокрема – щодо крокодила у своєму житлі.