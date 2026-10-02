Фінал Global Teacher Prize: топ-10 найкращих вчителів України та боротьба за мільйон гривень

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Мільйон гривень на здійснення мрії та звання найкращого освітянина країни: у Києві зібралася десятка фіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яку вже 10-й ювілейний рік проводить громадська спілка «Освіторія». Цьогоріч за головну нагороду змагалися понад три тисячі вчителів з усіх куточків України. Серед фіналістів – педагоги з неймовірною силою волі та унікальними методиками. Зокрема, вчителька з Маріуполя, яка у березні 2022-го пішки вибиралася з сином з блокадного міста, а нині продовжує навчати дітей у прифронтовому Запоріжжі просто в укриттях; педагоги, які викладають українську мову з 35-річним стажем за авторськими інтерактивними програмами, та ентузіасти, чиї уроки стали справжнім актом спротиву. Про зустріч фіналістів із міністром освіти, візит за лаштунки студії новин ТСН та закулісся головної освітньої події року – дивіться у сюжеті Аліни Лісової.