Фотовиставка, на якій має побувати кожен: автор проєкту трагічно загинув на фронті

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“Перехідний стан” — буквально в ці хвилини у столиці відкрилася фотовиставка з такою назвою. Автор світлин — фотограф і морський піхотинець Костянтин Гузенко — трагічно загинув унаслідок ракетного удару на фронті. За його задумом, проєкт мав показати, як людина трансформується від ухвалення рішення про мобілізацію до вступу до війська. Що із задуманого вдалося втілити в життя? Наталя Нагорна перебуває зараз на місці.