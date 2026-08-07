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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
21

Фотовиставка, на якій має побувати кожен: автор проєкту трагічно загинув на фронті

Фотовиставка, на якій має побувати кожен: автор проєкту трагічно загинув на фронті

Фотовиставка, на якій має побувати кожен: автор проєкту трагічно загинув на фронті

“Перехідний стан” — буквально в ці хвилини у столиці відкрилася фотовиставка з такою назвою. Автор світлин — фотограф і морський піхотинець Костянтин Гузенко — трагічно загинув унаслідок ракетного удару на фронті. За його задумом, проєкт мав показати, як людина трансформується від ухвалення рішення про мобілізацію до вступу до війська. Що із задуманого вдалося втілити в життя? Наталя Нагорна перебуває зараз на місці.  

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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