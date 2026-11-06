FPV-дрон вдарив по авто, коли вона везла їжу тваринам: історія волонтерки Тетяни

Реклама

Втратила ногу, але зберегла неймовірну жагу до життя та любов до чотирилапих! У селищі Покровське на Дніпропетровщині жінка місяцями залишалася під щоденними обстрілами, аби годувати сотні покинутих котів та собак. Під час чергової поїздки з їжею для тварин у її автомобіль поцілив російський FPV-дрон. Із понівеченою ногою Тетяна з останніх сил утримала кермо, а вже після поранення сама керувала власним порятунком, бо знала: на неї чекають її хвостаті підопічні. Нині в лікарні Дніпра між операціями вона сипле анекдотами, вражає медиків оптимізмом і понад усе мріє стати на протез та відкрити безпечний притулок для врятованих тварин. Неймовірна історія незламності - дивіться в сюжеті журналістки ТСН Ольги Павловської.