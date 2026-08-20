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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Відео
Кількість переглядів
3

Француз полишив бізнес в Росії і став з дружиною-українкою волонтером для України

Француз полишив бізнес в Росії і став з дружиною-українкою волонтером для України

Француз полишив бізнес в Росії і став з дружиною-українкою волонтером для України

Волонтерська допомога: ми часто говоримо про горизонтальні зв’язки, завдяки яким українці отримують підтримку від людей з різних країн. Гості студії “1+1” приїхали з черговою волонтерською місією з Франції. Катерина Шипко, наша колишня колега, журналістка-міжнародниця,  у Франції заснувала фонд We are Ukraine та її чоловік Бріс Рішель - бізнесмен і нині волонтер. Від початку війни від них для наших бійців на фронт полетіло до півсотні автівок. І це лише частина допомоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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