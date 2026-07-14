Гармати, "Фурії" та досвід фронту: як навчають майбутніх офіцерів-артилеристів

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Ще вмотивованіші, ніж у попередні роки. Так у виші кажуть про курсантів, які вступили до Академії сухопутних військ під час повномасштабного вторгнення. Багато хто з них — вихідці з тимчасово окупованих територій, які понад усе прагнуть звільнити від ворога власні домівки. Навчають майбутніх офіцерів викладачі з реальним бойовим досвідом, готуючи їх до суворих реалій сучасної війни. Як відбуваються практичні артилерійські заняття на одному з полігонів — бачила кореспондентка ТСН Марічка Кужик.