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ТСН у соціальних мережах

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Відео
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4

Гармати, "Фурії" та досвід фронту: як навчають майбутніх офіцерів-артилеристів

Гармати, "Фурії" та досвід фронту: як навчають майбутніх офіцерів-артилеристів

Гармати, "Фурії" та досвід фронту: як навчають майбутніх офіцерів-артилеристів

Ще вмотивованіші, ніж у попередні роки. Так у виші кажуть про курсантів, які вступили до Академії сухопутних військ під час повномасштабного вторгнення. Багато хто з них — вихідці з тимчасово окупованих територій, які понад усе прагнуть звільнити від ворога власні домівки. Навчають майбутніх офіцерів викладачі з реальним бойовим досвідом, готуючи їх до суворих реалій сучасної війни. Як відбуваються практичні артилерійські заняття на одному з полігонів — бачила кореспондентка ТСН Марічка Кужик.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

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