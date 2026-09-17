Гарні новини для України не закінчились! Білецький про продовження операції “Вівальді”

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Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал вийшов у прямий ефір на “1+1” в рамках телемарафону, щоб розповісти деталі операції “Вівальді”, яка триває на Донеччині. ЗСУ продовжують витісняти ворога. До того ж, Третій корпус вперше опублікував ексклюзивні кадри роботи піхоти під час звільнення української території. Попри шалений тиск окупантів операція «Вівальді» триває.