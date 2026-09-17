ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
2

Гарні новини для України не закінчились! Білецький про продовження операції “Вівальді”

Гарні новини для України не закінчились! Білецький про продовження операції “Вівальді”

Гарні новини для України не закінчились! Білецький про продовження операції “Вівальді”

Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал вийшов у прямий ефір на “1+1” в рамках телемарафону, щоб розповісти деталі операції “Вівальді”, яка триває на Донеччині. ЗСУ продовжують витісняти ворога. До того ж,  Третій корпус вперше опублікував ексклюзивні кадри роботи піхоти під час звільнення української території. Попри шалений тиск окупантів операція «Вівальді» триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie