ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
25

"Генерал мороз піде на Росію!" Попередження Зеленського та секретні переговори з Трампом

"Генерал мороз піде на Росію!" Попередження Зеленського та секретні переговори з Трампом

"Генерал мороз піде на Росію!" Попередження Зеленського та секретні переговори з Трампом

Ексклюзивний репортаж власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко про головні підсумки та кулуари надважливого візиту президента України Володимира Зеленського на Генасамблею ООН! Україна підписала стратегічну угоду з лідером у сфері штучного інтелекту – компанією OpenAI та її очільником Семом Альтманом. Наша держава безкоштовно отримає секретну ШІ-систему кіберзахисту Daybreak для захисту енергооб'єктів і лікарень від атак російських хакерів.    

Дата публікації
Кількість переглядів
25

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