Генерал СБУ Дука бідкається через заставу! Екстрено із суду!

Реклама

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід генерал-майору СБУ Сергію Дуці: першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності звинувачують у прикритті та захисті масштабної злочинної організації. Усе це — в межах резонансної антикорупційної операції НАБУ та САП «Карфаген». За версією слідства, Дука забезпечував прикриття з боку Служби безпеки для наркокартелю «Хімпром». Перед засіданням до суду надійшов лист від СБУ з проханням зробити слухання закритим — нібито через загрозу теракту. Закритим просили зробити процес і захисники Сергія Дуки: мовляв, під час розгляду розголошуватимуть конфіденційну інформацію. Врешті суддя вирішив, що більша частина засідання відбуватиметься без камер. Утім, прокурор САП заявив відвід судді, адже той не дав йому ознайомитися з листом СБУ, а сам захист, за словами обвинувачення, затягує розгляд. За перебігом засідання стежить кореспондент ТСН Олександр Романюк.