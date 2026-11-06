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ТСН у соціальних мережах

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Генерал СБУ трощив телефони, поки охорона не пускала НАБУ: прокурор показав знищені гаджети

Генерал СБУ трощив телефони, поки охорона не пускала НАБУ: прокурор показав знищені гаджети

Генерал СБУ трощив телефони, поки охорона не пускала НАБУ: прокурор показав знищені гаджети

Під час обшуку в будинку генерала СБУ Сергія Дуки його охорона чинила опір детективам НАБУ, поки сам підозрюваний намагався розбити власні телефони. Про це розповів прокурор САП Микола Карась і показав знищені гаджети. За його словами, охоронці заважали обшуку: вони направили на правоохоронців зброю з лазерними прицілами та дослали патрон у патронник.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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