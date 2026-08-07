Гляньте, як і звідки РФ запускає балістику! Що може зупинити ракетний терор?

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Росія планує нарощувати удари балістичними ракетами по Україні. І, як повідомляє Головне управління розвідки, готується посилитися новим ракетним підрозділом від КНДР. Україна ж залишилася беззахисною через затримки постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot — єдиних, які здатні ефективно збивати балістику. Як протидіяти цьому ракетному терору? У соцмережах після російської атаки 5 серпня багато людей запитували: а чому пускові установки росіян, з яких по Україні летять «Іскандери», С-300, «Циркони», почуваються у цілковитій безпеці біля самих кордонів України? Як з'ясувала Марія Васильєва, полювання на пускові ведеться, але не системно й не пріоритетно. Хоча в умовах, коли перехоплювачів немає або замало, це могло б неабияк знизити загрозу.