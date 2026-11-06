ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
13

Гляньте, що генерал СБУ Дука зробив зі своїми телефонами! Наживо із суду!

Гляньте, що генерал СБУ Дука зробив зі своїми телефонами! Наживо із суду!

Гляньте, що генерал СБУ Дука зробив зі своїми телефонами! Наживо із суду!

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід генерал-майору СБУ Сергію Дуці: першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності звинувачують у прикритті та захисті масштабної злочинної організації. Усе це — в межах резонансної антикорупційної операції НАБУ та САП «Карфаген». За версією слідства, Дука забезпечував прикриття з боку Служби безпеки для наркокартелю «Хімпром». Перед засіданням до суду надійшов лист від СБУ з проханням зробити слухання закритим — нібито через загрозу теракту. Закритим просили зробити процес і захисники Сергія Дуки: мовляв, під час розгляду розголошуватимуть конфіденційну інформацію. Врешті суддя вирішив, що більша частина засідання відбуватиметься без камер. Утім, прокурор САП заявив відвід судді, адже той не дав йому ознайомитися з листом СБУ, а сам захист, за словами обвинувачення, затягує розгляд. За перебігом засідання стежить кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він розповість деталі наживо.

Дата публікації
Кількість переглядів
13

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie