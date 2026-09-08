Годину тому! Влучання Шахеда в телеканал просто під час ефіру! Є постраждалі

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Росія продовжує тероризувати Київ реактивними безпілотниками. Одразу після оголошення дронової тривоги в столиці залунали сирени ракетної небезпеки. Близько 12-ї години дня над містом піднявся густий стовп чорного диму. За інформацією мера Віталія Кличка, у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків збитого безпілотника зайнялася чотириповерхова офісна будівля, є суттєві руйнування. Із верхніх поверхів рятувальники терміново евакуювали працівників. Про влучання у свій офіс повідомили наші колеги з телеканалу «Ми — Україна». На момент удару в приміщенні перебували журналісти: на другому поверсі розташовувався ньюзрум, від якого, за словами співробітників, не залишилося нічого. Серед медійників є поранені.