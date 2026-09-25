Голодні смерті в Олешках, люди їдять траву в блокаді, забитий морг, благання про коридор

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Українські Олешки стали темою термінового обговорення на Генеральній асамблеї ООН через безпрецедентну гуманітарну катастрофу. У заблокованому та замінованому окупантами місті на Херсонщині близько 6 тисяч дорослих та 200 дітей опинилися на межі виживання. Україна офіційно б'є на сполох через голодні смерті та вимагає від міжнародної спільноти примусити РФ відкрити гуманітарний коридор. Останнє постачання продуктів у місто відбулося ще наприкінці травня – спроби волонтерів завезти їжу окупанти цинічно розстрілюють дронами. Люди змушені харчуватися їстівним бур'яном, пити технічну воду та виживати без світла і газу. Російська армія фактично використовує цивільних як «живий щит», облаштовуючи вогневі позиції просто в житлових кварталах для терору сусіднього правобережжя Херсонщини. Шокуючі спогади очевидців, реалії забитої лікарні та моргу, смертельний шлях пішки через мінні поля і закулісся переговорів щодо евакуації – дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.