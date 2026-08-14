«Голос країни» виходить на Netflix: уперше шоу покажуть одночасно з ефіром

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«Голос країни» готує історичну прем’єру — вперше головне вокальне шоу України одночасно виходитиме на телеканалі «1+1 Україна» та Netflix. Уже восени стартує 14-й сезон проєкту, а кожен епізод можна буде дивитися на стримінговій платформі паралельно з телеефіром. Творці вже оголосили двох наставниць — Тіну Кароль та Наталію Могилевську, а імена ще двох зіркових тренерів поки тримають у таємниці. Деталі — в ТСН.