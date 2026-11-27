Головна ялинка країни! На Софійській площі розпочали монтаж: хто заплатить за свято?

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У Києві на Софійській площі офіційно розпочали монтаж головної ялинки країни. У цьому прямому включенні кореспондент ТСН Євгеній Гладун покаже, як тривають роботи в середмісті столиці та розкаже, яким буде новорічне дерево цього року. Ви дізнаєтеся, коли саме планують завершити встановлення, чому урочисте відкриття призначили на 6 грудня — День святого Миколая, за чиї кошти організовують свято без залучення бюджетних грошей та чому цьогоріч не буде масових заходів.