Готові? Відсьогодні поїздка у метро, трамваї чи автобусі Києва коштує 30 гривень замість восьми

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Відсьогодні поїздка у метро, трамваї чи автобусі Києва коштує 30 гривень замість восьми. Рішення КМДА, яке готувалося ще з травня, попри протести містян та петиції, офіційно набуло чинності. Чому столична влада пішла на такий крок, чи врятує це економіку транспортних підприємств та чи існують пільги для постійних пасажирів — дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.