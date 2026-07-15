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ТСН у соціальних мережах

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28

Готові? Відсьогодні поїздка у метро, трамваї чи автобусі Києва коштує 30 гривень замість восьми

Готові? Відсьогодні поїздка у метро, трамваї чи автобусі Києва коштує 30 гривень замість восьми

Готові? Відсьогодні поїздка у метро, трамваї чи автобусі Києва коштує 30 гривень замість восьми

Відсьогодні поїздка у метро, трамваї чи автобусі Києва коштує 30 гривень замість восьми. Рішення КМДА, яке готувалося ще з травня, попри протести містян та петиції, офіційно набуло чинності. Чому столична влада пішла на такий крок, чи врятує це економіку транспортних підприємств та чи існують пільги для постійних пасажирів — дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Мацюцька.

Дата публікації
Кількість переглядів
28

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