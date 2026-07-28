Говорили вдвічі довше відведеного часу! Зеленський зробив перші заяви після зустрічі з Трампом

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Посилення ППО та активізація дипломатичного процесу. Володимир Зеленський - розповів подробиці його зустрічі з Дональдом Трампом. Перемови тривали понад годину, були закриті від преси. Як бачимо на протокольних кадрах, разом із президентом України до Білого дому прибули керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступники: Павло Паліса та Сергій Кислиця. А також секретар РНБО Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Глава держави зустріч назвав хорошою. Розповів, що висловив співчуття через смерть Ліндсі Ґрема. Із Трампом обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для «Петріотів» та деякі інші ідеї. Домовилися лідери, що команди узгодять деталі подальшої комунікації щодо дипломатичного треку.