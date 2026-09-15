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ТСН у соціальних мережах

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Гра в підозри: що насправді стоїть за блискавичним звільненням генпрокурора Кравченка

Гра в підозри: що насправді стоїть за блискавичним звільненням генпрокурора Кравченка

Гра в підозри: що насправді стоїть за блискавичним звільненням генпрокурора Кравченка

317 голосів "за" – Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Цьому рішенню передував гучний скандал: публікація 10-хвилинного фільму-розслідування з боку Кравченка, заяви про підозри очільнику НАБУ Семену Кривоносу, виїзд ексочільника ОГП за кордон та жорстка реакція президента Володимира Зеленського. Чому розгорілася справжня війна силовиків, що відповіли в НАБУ і хто тепер очолить Офіс генпрокурора – дивіться в детальному розборі журналістів ТСН Олександра Романюка та Дмитра Фурдака.  

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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