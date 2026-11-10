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ТСН у соціальних мережах

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Грандіозний скандал: Росію хочуть повернути у великий хокей, а Україну – вишвирнути!

Грандіозний скандал: Росію хочуть повернути у великий хокей, а Україну – вишвирнути!

Грандіозний скандал: Росію хочуть повернути у великий хокей, а Україну – вишвирнути!

Збірна України з хокею вперше за 20 років вигризла історичну путівку до елітного дивізіону Чемпіонату світу. Проте омріяне досягнення опинилося під реальною загрозою: Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) неочікувано скасував санкції проти РФ і зобов'язав повернути команду країни-агресорки на головні турніри. Найцинічніше те, що юридично місце в еліті в росіян з'явиться саме за рахунок команди з найнижчим рейтингом – тобто України. У відповідь світовий хокей вибухнув бойкотами: чемпіони світу фіни, збірні Швеції, Канади, Чехії та інші топкраїни відмовляються грати з РФ і не видають їм візи, спонсори розривають контракти, а Німеччина готова відмовитися від проведення турніру. Чи вдасться Україні відстояти своє законне місце на льоду? Деталі дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

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