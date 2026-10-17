Грошей на війну не вистачає?! Що чекає на українців через дефіцит держбюджету

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Україні критично бракує десятків мільярдів доларів як на забезпечення армії, так і на базові соціальні виплати. Причин одразу кілька: різке зростання витрат на високотехнологічну війну, скорочення фізичних постачань зброї від партнерів удвічі, руйнівні російські удари по бізнесу й логістиці, через які бюджет уже втратив мільярди гривень податків, а також затримка траншів ЄС через невиконані зобов'язання Верховної Ради. Звідки взялася колосальна діра у фінансах, чому на початку осені постала проблема грошового забезпечення військових, чи загрожує цивільним затримка пенсій та зарплат бюджетникам і чи доведеться державі вмикати емісію гривні? Економічна експертка Олександра Мироненко разом із кореспондентом ТСН Олександром Романюком детально розібрали три можливі сценарії розвитку подій для України.