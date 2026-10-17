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ТСН у соціальних мережах

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9

Грошей на війну не вистачає?! Що чекає на українців через дефіцит держбюджету

Грошей на війну не вистачає?! Що чекає на українців через дефіцит держбюджету

Грошей на війну не вистачає?! Що чекає на українців через дефіцит держбюджету

Україні критично бракує десятків мільярдів доларів як на забезпечення армії, так і на базові соціальні виплати. Причин одразу кілька: різке зростання витрат на високотехнологічну війну, скорочення фізичних постачань зброї від партнерів удвічі, руйнівні російські удари по бізнесу й логістиці, через які бюджет уже втратив мільярди гривень податків, а також затримка траншів ЄС через невиконані зобов'язання Верховної Ради. Звідки взялася колосальна діра у фінансах, чому на початку осені постала проблема грошового забезпечення військових, чи загрожує цивільним затримка пенсій та зарплат бюджетникам і чи доведеться державі вмикати емісію гривні? Економічна експертка Олександра Мироненко разом із кореспондентом ТСН Олександром Романюком детально розібрали три можливі сценарії розвитку подій для України.

Дата публікації
Кількість переглядів
9

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