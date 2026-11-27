Гроші, волейбол та скандал у США: чому ЄС не дав мільярди Києву і до чого тут Трамп?

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Дипломатичний тиждень, який обіцяв вирішальні рішення, завершився напруженими суперечками та неочікуваними поворотами. Лідери країн ЄС зайшли в глухий кут: узгодити семирічний бюджет і додатковий транш у 45 мільярдів євро для України не вдалося. Канцлер Німеччини наполягає на розподілі тягаря між усіма 27 країнами, але три столиці сказали категоричне «ні», поки Емманюель Макрон нагадує про жорсткий дедлайн до 31 грудня. Водночас у США зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зробив резонансні заяви про європейців та війну, а сам президент в останню мить переписав спільну заяву з генсеком НАТО. Що насправді стояло за несподіваним візитом премʼєра Угорщини Петера Мадяра до України та чи встигне Київ отримати фінансування і зброю до кінця року – дивіться детальний розбір від журналістки ТСН Олени Чернякової.