Гривня, інфляція та $27 млрд дефіциту: член Ради НБУ Фурман розкрив, що чекає на гаманці українців

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Скільки насправді коштує один день оборони України, чи загрожує економіці колапс через систематичні удари ворога по логістиці й бізнесу та що відбуватиметься з курсом гривні й інфляцією? Член Ради Національного банку України Василь Фурман у прямому ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини" аналізує дефіцит державного бюджету, зовнішнє фінансування, страхування військових ризиків для підприємств і масштаби тіньового ринку, який вимиває мільярди гривень.