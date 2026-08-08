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ТСН у соціальних мережах

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26

Губи можуть посиніти! Як обрати кавун, щоб не отруїтися? Експеримент від ТСН!

Губи можуть посиніти! Як обрати кавун, щоб не отруїтися? Експеримент від ТСН!

Губи можуть посиніти! Як обрати кавун, щоб не отруїтися? Експеримент від ТСН!

Вони низькокалорійні та водночас дуже корисні, бо містять антиоксиданти й цілий список вітамінів. В Україні — сезон кавунів. Баштанні нині саджають практично в усіх регіонах нашої держави. Зокрема відроджують баштанництво й на деокупованих територіях кавунової столиці — Херсонщини. Тож почому нині ці ягоди на прилавках? Та наскільки безпечно їх уживати? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.

Дата публікації
Кількість переглядів
26

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