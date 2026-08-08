Губи можуть посиніти! Як обрати кавун, щоб не отруїтися? Експеримент від ТСН!

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Вони низькокалорійні та водночас дуже корисні, бо містять антиоксиданти й цілий список вітамінів. В Україні — сезон кавунів. Баштанні нині саджають практично в усіх регіонах нашої держави. Зокрема відроджують баштанництво й на деокупованих територіях кавунової столиці — Херсонщини. Тож почому нині ці ягоди на прилавках? Та наскільки безпечно їх уживати? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість.