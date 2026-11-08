Гучна спецоперація «Карфаген»: топів СБУ та поліції викрили на прикритті наркокартелю

Реклама

Транснаціональний наркокартель, катування, фальшива валюта та високопосадовці спецслужб у ролі «даху» — НАБУ і САП провели нову серію резонансної операції «Карфаген». Антикорупційні детективи викрили організовану групу правоохоронців, яка щільно співпрацювала із сумнозвісним синдикатом «Хімпром», заснованим громадянином РФ та України Єгором Буркіним («Мексиканець»).

Серед підозрюваних — генерал-майор і експосадовець СБУ, який під час затримання трощив власні телефони сокирою, керівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу та силові виконавці, підозрювані у тортурах і викраденнях. Слідство стверджує: банда зливала плани обшуків, блокувала справи й отримувала мільйонні хабарі в криптовалюті. Хто саме фігурує на плівках НАБУ, які суми стояли на кону та чому президент Зеленський уже підписав повернення декларування для працівників спецслужб — дивіться у розборі ТСН.Тижня.