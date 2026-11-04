ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

Гудки пам’яті по всій країні! День залізничника-2026: щемливі кадри

Гудки пам’яті по всій країні! День залізничника-2026: щемливі кадри

Гудки пам’яті по всій країні! День залізничника-2026: щемливі кадри

Попри війну, залізниця щодня допомагає країні рухатися: потяги везуть людей і вантажі, а залізничникам доводиться працювати під обстрілами. Своє професійне свято в Україні вони відзначають сьогодні, 4 листопада. На київському вокзалі працівників привітали, згадали загиблих колег і відкрили фотовиставку про родини, які поколіннями працюють на залізниці. Як це було — у сюжеті Крістіни Черновалової.  

Дата публікації
Кількість переглядів
6

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie