Гудки пам’яті по всій країні! День залізничника-2026: щемливі кадри

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Попри війну, залізниця щодня допомагає країні рухатися: потяги везуть людей і вантажі, а залізничникам доводиться працювати під обстрілами. Своє професійне свято в Україні вони відзначають сьогодні, 4 листопада. На київському вокзалі працівників привітали, згадали загиблих колег і відкрили фотовиставку про родини, які поколіннями працюють на залізниці. Як це було — у сюжеті Крістіни Черновалової.