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ТСН у соціальних мережах

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Гуманітарний коридор з Олешок: що переживають люди, які досі там

Гуманітарний коридор з Олешок: що переживають люди, які досі там

Гуманітарний коридор з Олешок: що переживають люди, які досі там

Перша узгоджена гуманітарна місія в Олешках: про локальне перемир’я та евакуаційний коридор від 29-го жовтня напередодні оголосили в Білому домі. Українська сторона наголошує: операція з порятунку людей надзвичайно складна й відбуватиметься поетапно. Про те, що жителі Олешок від початку літа голодують, залишаючись без питної води та ліків, ТСН уже розповідала. Як виживають сотні людей у заблокованому містечку на Херсонщині, про яке нині говорить увесь світ, — дивіться в матеріалі.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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