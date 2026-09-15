"Я бачила, як дрон летить на мене!": що пережили люди під час кривавого удару по Павлограду

Реклама

Російські окупанти завдали цинічного удару трьома «Шахедами» просто по залюдненому середмістю Павлограда на Дніпропетровщині. ТРЦ, кафе, зупинка транспорту – у момент атаки там перебували сотні цивільних. П’ятеро загинули, майже 70 людей отримали поранення, за життя багатьох із них досі борються лікарі. Про порятунок крізь полум'я, уламки за міліметр від серця та перші сповіді тих, хто дивом вижив у цьому пеклі, – дивіться у репортажі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.