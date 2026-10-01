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ТСН у соціальних мережах

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"Я дронам дулі крутив": зворушлива історія братів, які останніми виїхали із села на Запоріжжі

"Я дронам дулі крутив": зворушлива історія братів, які останніми виїхали із села на Запоріжжі

"Я дронам дулі крутив": зворушлива історія братів, які останніми виїхали із села на Запоріжжі

Вони навідріз відмовлялися евакуюватися, навіть коли виїхало все село: двоє братів із Блакитного на Запоріжжі — останні жителі населеного пункту, який окупанти за літо перетворили на руїни. Пенсіонери пережили десятки прильотів і дивом уціліли, коли «Шахед» вибухнув поруч. Виїхати змусили тільки лікарі — в одного з чоловіків загострилися проблеми із серцем. Уже в безпеці брати зізнаються: усе одно тягне додому. Подробиці цієї історії дивіться в сюжеті ТСН.  

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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