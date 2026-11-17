"Я думав, що помру": поліцейський закрив собою дитину за мить до вибуху ворожого дрона

Реклама

"Я виживу?" У Глухові на Сумщині поліціянт накрив собою 9-річного хлопчика під час удару росіян безпілотником. Правоохоронці Микола Савченко та Ігор Волошко о 6-й ранку виїхали на місце "прильоту" дрона у житловому секторі міста. Там поліцейські виявили поранених жінку та її 9-річного онука. Але чим обернувся для поліцейських уже звичний виклик на приліт – розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта.