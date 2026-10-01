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ТСН у соціальних мережах

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21

“Я ніколи не забуду цей голод!” Сім’ї з дітьми вийшли з Олешок і розповіли жах пережитого

“Я ніколи не забуду цей голод!” Сім’ї з дітьми вийшли з Олешок і розповіли жах пережитого

“Я ніколи не забуду цей голод!” Сім’ї з дітьми вийшли з Олешок і розповіли жах пережитого

Тетяна Гасаненко, голова Олешківської МВА та Мирослава Харченко, керівник юридичного напрямку Save Ukraine завітали до студії “1+1” і розповіли про  ситуацію в тимчасово окупованих Олешках та сусідніх громадах Херсонщини.  Там голод, знущання окупантів, брак медикаментів та цілковита блокада. Люди йдуть на смертельний ризик — пішки долають понад 25 км замінованими дорогами під постійними обстрілами, аби вирватися на підконтрольну Україні територію.   

Дата публікації
Кількість переглядів
21

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