“Я ніколи не забуду цей голод!” Сім’ї з дітьми вийшли з Олешок і розповіли жах пережитого

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Тетяна Гасаненко, голова Олешківської МВА та Мирослава Харченко, керівник юридичного напрямку Save Ukraine завітали до студії “1+1” і розповіли про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках та сусідніх громадах Херсонщини. Там голод, знущання окупантів, брак медикаментів та цілковита блокада. Люди йдуть на смертельний ризик — пішки долають понад 25 км замінованими дорогами під постійними обстрілами, аби вирватися на підконтрольну Україні територію.