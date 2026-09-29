"Я помер і прокинувся": неймовірні історії порятунку та трансплантацій у День серця

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До Всесвітнього дня серця столичний центр кардіології та кардіохірургії зібрав унікальних пацієнтів, чиї історії балансували на межі життя і смерті. Серед них – звільнений після 2 років російського полону захисник Юрій, чиє власне серце працювало лише на 10% і врешті зупинилося: чоловік прожив 33 дні на апараті ЕКМО в очікуванні рятівної пересадки. Це історія 6-річного Миколки з Чернівців, якого за 5 годин доставили до столиці заради пересадки донорського серця від загиблого підлітка. А також несподівана зустріч режисера Семена Горова зі своїм кардіохірургом просто за обіднім столом через роки після складної операції. Як українські лікарі творять справжні дива та чому серце понад усе любить бути вчасно перевіреним – дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.