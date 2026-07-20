“Я упала і все засипало, доньку придавило плитою”! Деталі загибелі дитини у Запоріжжі

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По Запоріжжю Росія завдала чергового удару КАБами. Одна людина загинула, ще 5-ро поранені. Останнім часом ворог влаштовує для міста пекло щодня. Напередодні цинічний удар забрав життя трьох містян, ще 41-на людина дістала поранень. Серед постраждалих - шестеро дітей. Ворожа бомба вдарила у багатоповерхівку, зруйнувавши одразу декілька поверхів. Під завалами рятувальники шукали мешканців будинку. На місці з перших хвилин трагедії працювала кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.