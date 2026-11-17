Як Україна перехитрила російську ППО і розтрощила Кримський міст: реакції та прогнози

Реклама

Кримський міст зазнав фатальних пошкоджень – автомобільна арка прогону впала в море, а близько 270 метрів полотна обвалилися, заблокувавши судноплавство в протоці. Спецоперація СБУ та Сил оборони готувалася близько місяця й складалася із семи етапів: спершу методично випалювали ворожу ППО та РЕБ, а потім ударили новітнім арсеналом української зброї. Деталі – в ТСН.