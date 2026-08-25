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ТСН у соціальних мережах

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Як українці в Австралії тримають фронт за 15 000 км? Інтерв'ю з Наталією Пошивайло-Таулер

Як українці в Австралії тримають фронт за 15 000 км? Інтерв'ю з Наталією Пошивайло-Таулер

Як українці в Австралії тримають фронт за 15 000 км? Інтерв'ю з Наталією Пошивайло-Таулер

Австралія – це не лише далекий континент, а й потужний голос України в Океанії. Наталія Пошивайло-Таулер, віцепрезидентка Світового конгресу українців, в ефір "1+1" розповідає про те, як українська громада протидіє замаскованій російській пропаганді, чому австралійці відкривають свої домівки для наших біженців та як українська мова стала частиною державної системи освіти в Австралії. Дізнайтеся, якими методами РФ намагається "привласнити" українську культуру навіть на краю світу.  

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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