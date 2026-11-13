Як військовим безкоштовно отримати титановий імплант за мільйон гривень: покроковий алгоритм

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Уряд запустив дворічний експериментальний проєкт безкоштовного остеоінтегративного протезування для військовослужбовців зі складними високими ампутаціями. Це інноваційний метод, коли титановий імплант вживляють безпосередньо в кістку, позбавляючи потреби носити незручні гільзові куксоприймачі, які натирають, спадають і спричиняють сильний біль. Держава повністю бере на себе витрати: вартість самого імпланту складає понад 1,2 мільйона гривень, додатково покривається складна двоетапна операція та повний курс реабілітації. Хто саме з ветеранів має право на таку процедуру, через які етапи та висновки лікарів доведеться пройти, які сертифіковані клініки проводять подібні операції та про які потенційні медичні ризики попереджають фахівці? Вражаючі історії незламних десантників Гліба Бені та Михайла Макаренка – у сюжеті журналіста ТСН Івана Воробйова.