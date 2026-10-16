Як врятована пацієнтка сама стала хірургинею та що з донорством в Україні

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Дві вражаючі історії про другий шанс, надлюдську витримку та безцінний подарунок життя. Олена отримала донорську нирку майже 20 років тому, коли її синові було лише 7 років, а сьогодні вона сама рятує пацієнтів як судинна хірургиня та підкорює міжнародні фотовиставки. Наталія чекала на рятівний дзвінок цілих два десятиліття – з 12 років її життя було прикуте до щотижневого діалізу, поки у 35 вона нарешті не отримала донорський орган унікальної форми "сердечка". А ще – пішла навчатися на лікарку, аби допомагати дітям. До Всесвітнього дня донорства та трансплантації кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська показує, як одне сміливе рішення рідних померлої людини здатне подарувати майбутнє, чому не варто вірити міфам про донорство та як в Україні під час повномасштабної війни лікарі борються за кожну трансплантацію.