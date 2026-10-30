Як вибити компенсацію, якщо через стрибок напруги згоріла техніка: алгоритм дій

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Замість звичних 230 вольт – понад 400 у розетці! Через постійні удари по енергосистемі та аварійні відключення українці стикаються з критичними стрибками напруги. У квартирах вибухають лампи, горять плати в пральних машинах, духових шафах та холодильниках, а ремонт може обійтися у десятки тисяч гривень. Чи реально змусити обленерго компенсувати збитки за спалену техніку? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун з'ясувала, чому небезпечний як завищений, так і надто низький вольтаж, як правильно зафіксувати аварію і скласти акт-претензію, а також чим відрізняється реле напруги від стабілізатора. Детальний розбір реальної історії та дієві поради юристів – дивіться у сюжеті.