Які канікули?? Втомились, відпочиньте у піхоті! Другий день протестів у Києві наживо!

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У центрі Києва не вщухають протести через кадрові зміни в оборонному відомстві. Біля театру імені Івана Франка люди вже другий день поспіль висловлюють підтримку Михайлу Федорову, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони. Попри те, що Кабмін уже затвердив Євгена Хмару виконувачем обов’язків міністра, мітингувальники висувають свої вимоги до влади. На місці подій працює кореспондент ТСН Олександр Романюк — він розповість про настрої на площі та позицію учасників акції.