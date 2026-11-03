Якщо США відвернуться Зеленський жорстко відповів щодо переговорів із Путіним.mp4

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Після виборів в Америці самої Америки може стати менше. Володимир Зеленський виступив із гучною заявою на безпековій конференції в Берліні та провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом. Чому президент України категорично відмовляється від телефонних розмов із Путіним, як Європа готується захищатися самостійно та які рішення готує нова "коаліція охочих" щодо ракет до Patriot та літаків F-16? Усі подробиці візиту української делегації до Німеччини дивіться у прямому включенні кореспондентки ТСН Олени Чернякової.