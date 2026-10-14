Яку таємницю приховує українець, якого судять у Німеччині через «Північні потоки»?!

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У Гамбурзі почався процес у справі про підрив «Північних потоків». Перед судом — український громадянин і військовий Сергій Кузнєцов. Федеральна прокуратура Німеччини закидає йому, зокрема, воєнний злочин.Головне питання — чи були російські трубопроводи цивільною інфраструктурою, чи натомість зброєю Росії у війні проти України. Знімати в залі суду дозволено тільки офіційному оператору на початку засідання, однак наша Наталія Фібріг сама бачила і чула перебіг першого дня процесу.