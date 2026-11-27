Ялинку на Софійській вже монтують, а на ВДНГ стартувала "Зимова країна"

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У Києві на Софійській площі вже розпочали монтаж головної ялинки країни, яку традиційно відкриють 6 грудня – на День святого Миколая. Попри воєнний стан, місто не відмовляється від свята, але за яких умов? Київська влада запевняє: жодної гривні з бюджету не витрачено, а масових заходів не буде. Водночас на ВДНГ вже стартував 12-й сезон легендарної «Зимової країни». Кореспондент ТСН Євгеній Гладун побував на обох локаціях і дізнався, чим цьогоріч дивуватимуть киян і гостей столиці, які нові локації підготували та як працюватимуть локації у разі тривог. Усі подробиці дивіться у сюжеті!