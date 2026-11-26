Японець задонатив 2 млн і долучився до ЗСУ: “Хочу з Путіним до Гааги”

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Приїхав із Японії, аби допомагати українцям, а згодом став до лав ЗСУ. 48-річний Сей — будівельник за фахом: волонтерив, долучався до зведення осель і віддавав власні заощадження на підтримку нашої держави. Після загибелі друга, українського військового, вирішив сам стати на її захист. Тепер у 7-му окремому розвідувальному батальйоні опановує керування дронами й вивчає мову, а після перемоги мріє залишитися тут, щоб відбудовувати зруйноване. Про його вибір і людей, які стали побратимами — у сюжеті ТСН.